Klimaatminister Jetten: kabinet heeft nogal wat in te halen

Het kabinet heeft een inhaalslag te maken op het gebied van klimaat. Dat zegt Rob Jetten (D66), maandag beëdigd als minister voor Klimaat en Energie. In het regeerakkoord is het klimaatdoel “enorm opgeschroefd” naar 60 procent minder CO2 in 2030 ten opzichte van 1990. “We hebben nogal wat in te halen.”

Zo’n doel is makkelijk gezet, erkent Jetten. “Ik ben mij ervan bewust dat de opgave voor mij flink is.” De bewindsman hoopt vooral “dat we op korte termijn een aantal maatregelen kunnen nemen die mensen thuis helpen te vergroenen”, zegt hij.

Volgens de D66’er is er een politieke verschuiving geweest waardoor “steeds meer partijen tempo willen maken, maar dat ook op een manier willen doen dat mensen thuis meekomen” en bedrijven groene banen kunnen creëren.

In de vorige kabinetsperiode was Jetten jarenlang fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer. Ook toen was CO2-vermindering voor hem al een belangrijk onderwerp. Door VVD’er Klaas Dijkhoff werd hij al eens ‘klimaatdrammer’ genoemd, wat voor Jetten een geuzennaam werd. De politicus was de secondant van D66-leider Sigrid Kaag tijdens de kabinetsonderhandelingen.