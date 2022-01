Kuipers wil met bredere blik naar coronabeleid kijken

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers wil met een bredere blik naar de coronabestrijding kijken. De focus van het vorige kabinet op vooral de zorg is in zijn ogen niet houdbaar.

“We moeten echt langetermijnbeleid gaan maken, om de doodeenvoudige reden dat dit niet meer weg gaat”, zei Kuipers nadat zijn voorganger Hugo de Jonge maandag het stokje had overgedragen op het ministerie van Volksgezondheid.

Nu wordt er “heel sterk naar één specifiek model gekeken van het RIVM, over verwachte aantallen besmettingen en ziektegevallen”, aldus Kuipers. “De vraag zal wezen, kan je er ook andere modellen naast zetten, een breder palet berekenen, en zo iets meer zekerheid krijgen.”

Daarbij denkt hij niet alleen aan modellen over de zorgbezetting, maar ook over economische impact. “Dat soort facetten moeten we meenemen.”

Voorafgaand aan veel beslissingen in de coronabestrijding werd de afgelopen twee jaar eerst een advies aan de Gezondheidsraad gevraagd. Volgens Kuipers speelt dat adviesorgaan voor veel zaken nog steeds “een cruciale rol in de Nederlandse gezondheidszorg”, maar “soms zal het nodig zijn om andere adviezen te vragen en in een enkel geval is advies misschien niet nodig”.

Het ministerie is de afgelopen twee jaar vooral met de pandemie bezig geweest, maar “een van de belangrijkste dingen” vindt Kuipers om een bredere agenda “voor de gezondheidszorg nadrukkelijker naar voren te laten komen”.

“We moeten het hebben over andere vormen van zorg. De werkgelegenheid in de zorg, de toegankelijkheid, continuïteit, de noodzaak tot regionale samenwerking.” De crisis heeft de zwaktes in het systeem blootgelegd, maar “ook geholpen om nieuwe oplossingen te zoeken”.

Kuipers ging niet over één nacht ijs toen hij werd gevraagd om minister te worden. Hij zei bezorgd te zijn “over de manier waarop politici bejegend worden. Ik kan rustig vertellen, toen ik werd gevraagd hebben we dat echt even thuis aan de keukentafel doorgesproken. Wat betekent dit? Wil ik het wel?”

Of het gaat lukken het vertrouwen in de politiek te herstellen, liet hij in het midden. “Laten we ons best doen.”