Nieuwe bewindslieden bereiden zich voor op hard politiek klimaat

Het kabinet-Rutte IV treedt aan in een periode van hard politiek debat. De maandag beëdigde bewindspersonen bereiden zich al voor op hardvochtige debatten in de Tweede Kamer.

“Het is wel hard”, zegt Gunay Uslu (D66), sinds maandag staatssecretaris van Cultuur en Media, over de cultuur aan het Binnenhof. De harde debatten in de Kamer zijn volgens de bewindsvrouw “wel spannend voor mij als nieuweling”. Dat is iets “waar ik me goed op moet voorbereiden”, zegt Uslu. Ze moet nog “een manier vinden om daarin te kunnen bewegen.”

De nieuwe staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat (VVD), heeft “nagedacht” over de politieke context waarin hij toetreedt tot het Binnenhof. “Ik ben me er bewust van dat het klimaat niet per se warmer wordt”, zegt hij over de sfeer in de samenleving én de Tweede Kamer. Maar hij heeft zich voorgenomen “zo goed als mogelijk de focus op de bal te houden”, aldus de kersverse bewindsman. “Ik laat me niet afleiden.”

Ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66) ziet “veel frustratie over en weer”, maar hij wil nog geen oordeel vellen over de relatie tussen de Kamer en het kabinet. Volgens hem is het een weerspiegeling van de situatie in de samenleving. “We leven in een stressvolle tijd en dat geldt ook voor de dialoog die er de afgelopen tijd is geweest tussen het kabinet en de Kamer”, zegt Dijkgraaf. “Als we kijken wat de gemoedstoestand in Nederland is, dan zien veel mensen: het kan beter.”

VVD’er Liesje Schreinemacher, de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft het politieke klimaat zien verharden in Nederland in de afgelopen jaren toen ze lid van het Europees Parlement was. “In Brussel werk je wat meer in de luwte. Je zit wel in de politiek, maar je hebt niet zoveel boze mensen zoals je vanmiddag op het Plein kon zien”, zei ze, verwijzend naar de corona-demonstranten in Den Haag.

“Het politieke klimaat is verhard en dat is wel spannend als je aan zo’n uitdaging begint, maar voor mij geen reden om het niet te doen”, aldus Schreinemacher.

Binnenkort praten de fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer met Kamervoorzitter Vera Bergkamp over de omgangsvormen in het parlement en de regels daaromtrent. De laatste weken voor het kerstreces werd het Kamerwerk overschaduwd door een reeks incidenten en aanvaringen tijdens debatten, waarbij voornamelijk Kamerleden van Forum voor Democratie betrokken waren.