Nieuwe kabinetsploeg aan de slag

Met de traditionele foto op het bordes achter Paleis Noordeinde is de beëdiging van het nieuwe kabinet afgesloten. Premier Mark Rutte en zijn nieuwe bewindslieden hebben het paleis verlaten, en houden later op de dag hun eerste ministerraad.

Het proces liep, onder meer door corona, anders dan in eerdere jaren. Eerste vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag ontbrak op de foto, omdat zij in isolatie zit vanwege een coronabesmetting. Tweede vicepremier Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) stond in plaats van Kaag aan de linkerkant van koning Willem-Alexander. De ministers hielden onderling ook 1,5 meter afstand.

Tijdens de bordesscène waren sirenes, fluitjes en toeterende auto’s te horen. Dit lawaaiprotest was eerder aangekondigd op sociale media. Rondom het paleis was veel politie aanwezig.