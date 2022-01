Pfizer vraagt toelating coronapil aan bij EMA

Farmaceut Pfizer heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gevraagd om de coronapillen die het bedrijf ontwikkeld heeft toe te laten tot de Europese markt. De medicijnwaakhond zegt een oordeel over de pillen binnen een aantal weken klaar te kunnen hebben, mits de gegevens die Pfizer heeft aangeleverd bruikbaar genoeg zijn.

Het middel heet Paxlovid en is bedoeld voor mensen van 12 jaar en ouder die na een coronabesmetting mogelijk ernstig ziek kunnen worden, doordat ze in een risicogroep vallen. EU-landen mogen de coronapillen van Pfizer al gebruiken, maar Nederland heeft ervoor gekozen het definitieve oordeel van EMA over het middel af te wachten.

Paxlovid bestaat uit twee pillen, die samen twee keer per dag geslikt moeten worden. De kuur duurt vijf dagen. De pillen verkleinen de kans dat iemand die het virus heeft opgelopen ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

EMA kijkt al langer mee met onderzoeken van Pfizer naar de pillen. Daarom denkt het geneesmiddelenbureau nu snel een eindoordeel over het middel te kunnen geven.