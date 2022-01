Relatief veel positief geteste mensen waren eerder al besmet

Vrij veel mensen die nu het coronavirus onder de leden hebben, hebben het virus eerder ook al eens opgelopen. Zo’n 8 procent van alle mensen die vorige week positief testten, is opnieuw besmet geraakt. Een paar weken geleden ging het bij 3 procent van alle positieve tests om een herinfectie.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus, valt de stijging van het aantal herinfecties samen met de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. Over de oorzaak laat het OMT zich niet uit. Het is dus niet duidelijk of de antistoffen die mensen hebben ontwikkeld bij de eerdere besmetting minder werken, of dat de omikronvariant erin slaagt die antistoffen te omzeilen.