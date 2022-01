Rutte aangekomen op Paleis Noordeinde

VVD-leider Mark Rutte is aangekomen op Paleis Noordeinde, waar maandag zijn nieuwe kabinet wordt beëdigd door de koning. De rest van de nieuwe ploeg komt even later aan.

Rutte werd met de auto afgezet bij het paleis in het centrum van Den Haag. Aan zowel de voor- als de achterzijde van het paleis en in de straten eromheen is veel politie aanwezig.

Vanwege de coronacrisis vindt de beëdiging plaats op Paleis Noordeinde. Op Paleis Huis ten Bosch, de gebruikelijke locatie, kan er tijdens het fotomoment niet genoeg afstand worden gehouden op het bordes.

Rutte zal door Willem-Alexander als eerste worden beëdigd, als premier. Daarna volgen de ministers en staatssecretarissen van zijn nieuwe ploeg. De beëdiging van Sigrid Kaag als minister van Financiën vindt digitaal plaats, omdat zij positief getest is op het coronavirus.

Na de plechtigheden volgt de traditionele bordesfoto, waarna de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV zal worden gehouden.