Staatssecretaris: over salaris militairen wacht ‘forse discussie’

Er ligt een “forse discussie” over de salarissen van militairen, zegt de nieuwe staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie. De kersverse bewindsman van VVD-huize noemt het overleg met bonden over een nieuw CAO “zeker een prioriteit”. Het overleg tussen Defensie en de bonden over een nieuwe arbeidsovereenkomst is begin december geklapt

“Dat is absoluut een belangrijke opgave en een van de dossiers die met voorrang door mij wordt opgezocht”, zegt Van der Maat. Het is volgens hem vooral “belangrijk dat ik goed luister naar de bonden”. Dat er structureel 3 miljard extra naar Defensie gaat, zal de discussie mogelijk helpen.

De extra investeringen in de krijgsmacht en het departement noemt Van der Maat “een stevige stap voorwaarts om de basis op orde te stellen”. Het is volgens hem belangrijk “in het hoogste tempo te besteden in al die onderdelen waar er vraag is”.

Afzwaaiend minister Henk Kamp had gepleit voor 4 miljard extra voor zijn departement. Volgens Van der Maat is het zaak om “over een tijd kijken we of we verder door moeten groeien”.