Staatssecretaris Van Ooijen: sportregels corona moeten echt even

Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen had liever gezien dat sportclubs open hadden kunnen blijven, maar heeft er ook begrip voor dat het coronavirus dat soms onmogelijk maakt. Dat zei de bewindsman, verantwoordelijk voor Jeugd en Preventie, na zijn beëdiging.

“We weten dat als je gezonder leeft en fitter bent eigenlijk de hele samenleving, maar jij ook zelf ervan profiteert”, aldus de staatssecretaris. “We hebben allemaal te maken met coronamaatregelen en soms treffen die je inderdaad midden in het hart, en denk je: ah, shit.” Hoewel hij dit soort maatregelen liever niet zou zien, kunnen ze volgens Van Ooijen soms noodzakelijk zijn. “Soms moet het echt even. En dat geldt ook voor het sporten.”

Op het ministerie van Volksgezondheid is de nieuwe minister Conny Helder verantwoordelijk voor sport. Wel gaat Van Ooijen over preventie en over de jeugd. Voor die laatste groep worden de regels vanaf dinsdagavond wat versoepeld. Jongeren tot en met 17 jaar mogen dan tot 20.00 uur buiten trainen. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan.