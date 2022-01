Teleurgestelde Michiel Veenstra stapt uit jury Marconi Awards

Michiel Veenstra is uit onvrede over de organisatie van de Gouden RadioRing uit de jury van de Marconi Awards, die tijdens hetzelfde gala worden uitgereikt, gestapt. De AVROTROS vindt het jammer dat hij weggaat, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Veenstra, ochtend-dj en programmadirecteur bij KINK, uitte kritiek over de gang van zaken rondom de stemprocedure van de RadioRing. Hij vond het onbegrijpelijk dat er geen enkel programma van zijn zender was opgenomen in de stemkeuzelijst. Het voelde voor hem als het “moedwillig buitensluiten” van KINK.

Volgens AVROTROS komt een programma op de keuzelijst als ze bij de tweehonderd best beluisterde programma’s van het Nationaal Luister Onderzoek horen. Na de kritiek van Veenstra bleken alsnog twee programma’s van KINK erbij te horen: Vitamine K van Tessa Mol en KINK Workflow van Stefan Koren.

De omroep heeft maandag een gesprek met Veenstra gehad, waarin de dj aangaf zich “niet te kunnen vinden in de ontwikkelingen en keuzes omtrent de RadioRing”. “We betreuren het uiteraard zeer dat Michiel als waardevol en gewaardeerd jurylid van de Marconi Award opstapt”, zegt de woordvoerder. “We hadden deze prijs graag willen beoordelen met zijn kennis en kunde aan boord, maar respecteren zijn beslissing.”

Het Gouden RadioRing Gala vindt plaats op 27 januari.