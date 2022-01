Trampoline in de tuin steeds populairder

Ze waren ruim een jaar geleden al niet aan te slepen. De vraag naar trampolines explodeerde toen Nederland in lockdown ging. Het bleek voor veel ouders hét speeltoestel voor in de achtertuin om hun kinderen, die niet meer naar school mochten, bezig te houden. Nu na weer een lockdown en de lente in aantocht overwegen nog meer ouders de aanschaf van een trampoline.

Zo veilig mogelijk

In je eigen tuin op en neer springen blijkt een favoriete bezigheid voor veel kinderen. In hun enthousiasme geldt ook: hoe hoger, hoe liever. Helaas is dat niet altijd zonder risico. In het afgelopen jaar steeg het aantal ernstige letsels onder 0-11-jarigen na een val of sprong van een speeltoestel met 8 procent. Dat komt natuurlijk onder andere omdat het aantal kinderen dat zich thuis moest vermaken door corona significant hoger was dan in voorgaande jaren. Maar nu er steeds meer gesprongen wordt, steeg het aantal bezoekjes aan de Eerste Hulp als gevolg van trampoline springen met 68 procent.

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat het merendeel van deze trampoline-ongevallen voorkomt bij kinderen tussen de 5 en 14 jaar, die buiten op een tuintrampoline sprongen. Met meer dan één persoon tegelijk springen en ‘kunstjes’ waren vaak de oorzaak. Daarnaast speelde een gebrek aan toezicht ook een rol. De trampoline zelf echter werd echter door een klein deel als oorzaak genoemd. Ouders/verzorgers van slachtoffers (<15 jaar) voelen zich verantwoordelijk voor het toezicht bij trampolines, maar ongeveer 60 procent gaf aan hun kind op een trampoline te laten springen als er geen toezicht was. Het is voor ouders dus in meerdere opzichten opletten geblazen. Toch wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Bewegen is immers gezond! Maar dan wel zo veilig mogelijk is het devies.

5 tips voor veilig springen

Maar waar moet je als ouder eigenlijk op letten bij de aanschaf van dit speeltoestel in je achtertuin? Door het grote aanbod kan het lastig zijn te bepalen wat een goede trampoline is voor je kind en voor je tuin. Moet je een rechthoekige of een ronde trampoline kopen? Ga je hem ingraven of kies je voor een trampoline op poten? En hoe ga je er als ouder voor zorgen dat het risico op een blessure zo klein mogelijk is? Nieuws.nl geeft vijf tips om je op weg te helpen: