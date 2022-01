Uitgeklede ceremonie op Defensie voor overdracht ministerschap

Kajsa Ollongren heeft na een uitgeklede ceremonie het ministerschap van Defensie overgedragen gekregen van Henk Kamp. Waar het departement normaal bekend staat om een uitbundige ceremonie waarin de krijgsmacht “aanhankelijkheid en trouw” toont, was de overdracht dit keer bescheiden wegens de coronamaatregelen.

Ollongren (D66) en de nieuwe staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD), werden door de hoogste ambtenaar van het ministerie en de Commandant der Strijdkrachten verwelkomd en door het ministerie geleid. Eerder vroeg de politie een groep van enkele tientallen coronademonstranten afstand te nemen van het ministerie aan het Plein in Den Haag. De demonstranten maakten bij de binnenkomst van de kersverse bewindspersonen veel lawaai met toeters, fluitjes en een sirene.

“Waar ken ik u van?” grapte Kamp tegenover Ollongren bij haar binnenkomst. In het vorige kabinet was Ollongren minister van Binnenlandse Zaken. Ze sprak haar dank uit tegenover Kamp, “dat jij bereid was dit op je te nemen”. De oud-VVD-bewindsman trad aan nadat Ank Bijleveld (CDA) in september was opgestapt wegens kritiek op de evacuatie uit Afghanistan.

De bescheiden ceremonie, waarbij op een krappe gang ook afstand moest worden gehouden wegens de coronaregels, zorgde ook voor het nodige ongemak. “Oké, dat was ‘m!” zei Kamp opgelucht toen hij een onderscheidingsvlag en een ‘klewang’ (een traditioneel zwaard) aan Ollongren had overhandigd. Zijn partijgenoot Van der Maat moest echter ook nog een vlag ontvangen.

De oud-bewindsman krijgt zelf ook zo’n onderscheidingsvlag mee naar huis, als dank voor zijn tijd als minister. Kamp was drieënhalve maand lid van het demissionaire kabinet. Tussen 2003 en 2007 was hij al eens minister van Defensie.