Van der Burg: Den Haag kan asielproblemen niet alleen oplossen

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) zal de komende tijd in zijn werk voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de samenwerking met gemeenten en andere overheden. “Als het gaat om het vinden van plekken voor asielzoekers of als het gaat om het creëren van woningen voor statushouders, is dat niet iets dat gebeurt onder de Haagse stolp, maar in heel Nederland”, zei hij na de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV.

Er zijn grote problemen om genoeg plekken te vinden om asielzoekers die naar Nederland komen goed onderdak te bieden. Volgens Van der Burg is dat op te lossen door te zorgen dat mensen vertrekken uit een asielzoekerscentrum als zij daar eigenlijk niet meer hoeven te zitten. Aan de ene kant gaat het om mensen die niet in Nederland mogen blijven, en die terug moeten naar het land van herkomst. Aan de andere kant om mensen die wel mogen blijven voor wie geen gewone woning beschikbaar is. Zo moet er dit jaar voor 13.000 mensen een huis gevonden worden.

De nieuwe staatssecretaris erkent dat het moeilijk zal worden om deze problemen op te lossen. “Mijn voorgangers hebben hier heel veel moeilijkheden ondervonden. Nog sterker: die zal ik ook ondervinden”, zei hij. “Weet u, er zijn geen makkelijke klussen op dit dossier. Voor mij wordt het ook niet makkelijk. Het is gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan.”