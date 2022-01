Vijlbrief: nog eens goed kijken naar extra gaswinning Groningen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) gaat de komende tijd nog eens goed kijken wat hij kan doen om te voorkomen dat de komende maanden extra gas moet worden opgepompt uit het Groningenveld. Dat heeft hij gezegd na afloop van de eerste ministerraad van het net beëdigde kabinet Rutte-4.

Afzwaaiend minister Stef Blok (Economische Zaken) liet vlak voor zijn vertrek weten dat in het lopende gasjaar mogelijk bijna twee keer zo veel gas nodig is uit Groningen dan eerder geraamd. Dat komt doordat een fabriek die buitenlands gas geschikt moet gaan maken voor binnenlandse consumptie, later klaar is dan gepland. Ook een hoger dan verwachte vraag uit Duitsland speelt mee.

Vijlbrief noemt het “zuur” dat Blok die boodschap op de valreep heeft moeten brengen, en vindt dat zijn voorganger op basis van de feiten een “keurige brief” heeft afgeleverd. Maar hij legt zich er niet zonder meer bij neer. “Ik ga nog een keer kijken wat die feiten zijn en wat ik eraan kan doen.” Hij wil bijvoorbeeld snel gaan praten met zijn Duitse ambtgenoot.

De staatssecretaris heeft daarvoor nog tot 1 april de tijd. Dan moet hij een beslissing nemen over het definitieve winningsniveau. Voor die datum moet er ook een nieuw veiligheidsadvies liggen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).