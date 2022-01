Voor het eerst in een week stijging coronabezetting ziekenhuizen

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Momenteel houden 1526 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 56 patiënten ten opzichte van zondag.

De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar worden nu in totaal 1130 patiënten met Covid-19 verzorgd, 57 meer dan een etmaal geleden. Er werden 115 nieuwe mensen met corona opgenomen in de klinieken, maar doordat er ook patiënten de afdelingen mochten verlaten steeg de bezetting minder snel.

Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel af, namelijk met één. Medewerkers van de ic’s dragen nu zorg voor 396 mensen met ernstige Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Er werden 21 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde de bezetting toch.

Een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen viel te verwachten, vanwege de hoge aantallen besmettingen van de afgelopen tijd. Het duurt doorgaans twee weken voor een stijging van het aantal coronagevallen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers.

Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten op de ic’s en in de klinieken is maandag evengoed nog niet opvallend veel hoger dan de voorgaande dagen. Zo werden zondag 107 nieuwe mensen met Covid-19 op de verpleegafdelingen opgenomen en zaterdag ging het om 149 patiënten. Op de ic’s kwamen er afgelopen dagen gemiddeld 17 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten bij.