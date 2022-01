Yeşilgöz: Wilders negeerde mij na tweet over mijn afkomst

De nieuwe minister van Justitie Dilan Yeşilgöz heeft nog steeds geen reactie van PVV-leider Geert Wilders, nadat ze hem tevergeefs wilde bellen over een tweet waarin hij haar Turks-Koerdische afkomst aanhaalt. “Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen”, twitterde de PVV-leider op 30 december vorig jaar.

“Ik heb hem de dag erna gebeld”, zegt de nieuwe minister na de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV. “Op de avond zelf was ik nog iets te narrig”, voegt ze daaraan toe. “Maar ik heb hem niet te pakken gekregen.” Nadat Wilders niet opnam, heeft ze hem een bericht gestuurd via WhatsApp. “Maar hij heeft niet teruggebeld. Geen reactie.”

De VVD-bewindsvrouw begrijpt dat Wilders, die vanwege bedreigingen al jaren wordt beveiligd, zich zorgen maakte om de “wisseling van de wacht” op het ministerie van Justitie. “Ik begrijp die emotie, hij heeft het echt niet makkelijk.” Yeşilgöz had dan ook graag daarover het gesprek met hem gewild.

Ze had hem willen zeggen dat ze de koppeling met haar afkomst “niet leuk” vindt. “Maar dat laat ik voor zijn rekening.”