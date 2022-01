Zorgminister Helder: dezelfde zorg met minder mensen is uitdaging

Het wordt een grote uitdaging voor Nederland om in de toekomst voldoende mensen te vinden om aan de toenemende vraag naar zorg te kunnen voldoen, denkt net aangetreden VVD-minister Conny Helder (Langdurige Zorg). Ze “maakte zich al druk” over het oplopende tekort in de zorg toen zij nog werkzaam was als bestuurder bij onder meer branchevereniging voor de zorg ActiZ.

Volgens de nieuwe minister staat de toegankelijkheid van de zorg onder druk vanwege de groeiende tekorten. Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg ziet ze dan ook als belangrijkste taak.

Helder zegt ook als minister het contact met het werkveld te willen behouden, bijvoorbeeld door werkbezoeken. Daarin wil ze vooral oog houden voor de uitvoering. “We willen niet iets in een ivoren toren verzinnen, dat in de praktijk anders uitkomt.” Wel benadrukt ze nog ervaring op te moeten doen in politiek Den Haag.