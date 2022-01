Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen schommelt

Het aantal coronapatiënten dat in een Nederlands ziekenhuis ligt, is afgelopen etmaal weer afgenomen. Momenteel houden 1488 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn er 38 minder dan een etmaal geleden. Tussen zondag en maandag nam het aantal opgenomen coronapatiënten na een week van daling juist voor het eerst weer toe.

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1102 coronapatiënten verzorgd, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een daling van 28 mensen ten opzichte van maandag. Er werden afgelopen etmaal 146 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de klinieken. Gemiddeld kwamen er afgelopen week dagelijks 127 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen bij.

Medewerkers van de intensive cares behandelen dinsdag nog 386 mensen met ernstige Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 10 patiënten minder dan maandag. Er kwamen 21 nieuwe ic-patiënten bij. Doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde het totale aantal bezette ic-bedden toch. Ook in de klinieken was dit het geval.