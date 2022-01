Bioscopen bereiken ‘historisch dieptepunt’: 14 miljoen kaartjes

De Nederlandse bioscopen hebben in 2021 een “historisch slecht jaar” achter de rug. Mensen bezochten samen 14,3 miljoen keer de bios, 14 procent minder dan een jaar eerder. Dat maakte de Nederlandse bioscoopsector dinsdag bekend. In vergelijking met 2019, het laatste ‘gewone’ bioscoopjaar voor de coronacrisis, is het bioscoopbezoek zelfs met 62 procent gedaald.

Gemiddeld per hoofd van de bevolking gingen we 2,2 keer naar de film in 2019, en in 2021 was dat 0,8 keer. Sinds het jaar waarin het aantal bezoeken wordt bijgehouden, 1918, werd maar eenmaal een slechter resultaat neergezet. In 1992 werden er slechts 13,5 miljoen kaartjes verkocht. Het marktaandeel van vaderlandse bioscooptitels steeg afgelopen jaar naar 23 procent. In 2020 was 22 procent van alle verkochte tickets voor Nederlandse films. In 2019 lag dit aandeel op 12 procent.

De bioscoopsector wijst erop dat in andere landen in Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Belgiƫ, wel groei was in vergelijking met 2020, het eerste coronajaar. In Nederland waren de bioscopen pakweg de helft van het jaar volledig gesloten: de eerste lockdown duurde tot begin juni. In de rest van het jaar mochten de theaters maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen vanwege coronarestricties. In december gold een paar weken de avondlockdown.

De Nederlandse filmsector rekent erop dat het nieuwe kabinet op korte termijn aankondigt dat de bioscopen volgende week weer de deuren mogen openen, aldus voorzitter Hajo Binsbergen van de Filmdistributeurs Nederland (FDN). “Nederland is het enige land in Europa waar momenteel alle bioscopen gedwongen dicht zijn.” Hij noemt het “heel frustrerend dat alleen in Nederland niet naar de feiten wordt gekeken: de bioscopen volgen al sinds het begin van de crisis braaf alle regels. Onderzoeken wijzen uit hoe veilig het is, er is nog geen bronbesmetting aangetoond in de bioscoop.” Hij wijst er op dat de sector geen plannen kan maken. “En we hebben geen enkel perspectief. We snappen het ook wel dat de Nederlandse fans naar BelgiĆ« gaan voor de films die ze graag willen zien. Het is niet uit te leggen waarom zij dat op dit moment in Nederland niet kunnen: elk land heeft last van de omikronvariant.”

De best bezochte film van het afgelopen jaar was No Time To Die. Het 25e avontuur van James Bond, dat vier keer werd uitgesteld, werd in het najaar door 1,73 miljoen Nederlanders gezien. Ook Fast & Furious 9 (532.000 tickets) deed het goed. Het Nederlandse epos De Slag om de Schelde werd met bijna 508.000 verkochte kaartjes, de best bezochte Nederlandse titel. De film zou in eerste instantie met kerst 2020 gaan draaien, maar hij was pas begin juni te zien.