D66: klimaatschuld nu belangrijker dan staatsschuld

D66 vindt “de klimaatschuld op dit moment belangrijker dan de staatsschuld”, zegt de nieuwe fractievoorzitter Jan Paternotte. Hij reageert daarmee op kritiek van het Centraal Planbureau (CPB), dat waarschuwt dat het kabinet toekomstige generaties mogelijk opzadelt met een forse overheidsschuld.

Het kabinet wil eenmalig tientallen miljarden steken in een fonds om verduurzamingsplannen mee te financieren. Wat Paternotte betreft is er geen andere keuze. “Als we de klimaatcrisis op zijn beloop laten, dán zouden we pas een rekening doorschuiven naar de toekomst”, zegt hij.

Maar het CPB betwijfelt of al die klimaatuitgaven wel echt eenmalig zijn. En als het toch een structurele kostenpost blijkt te worden, kan dat de staatsschuld de komende decennia hoog laten oplopen. Dat zet ook de veerkracht van de economie bij toekomstige schokken op het spel.

Paternotte gelooft niet dat het zo’n vaart zal lopen. Hij spreekt van “investeringen” die nodig zijn om meer duurzame energie op te kunnen wekken. “Als je dat voor elkaar hebt, dan blijf je dat geld niet uitgeven, dan hébben we een duurzame economie.”