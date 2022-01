Een op de acht positief getesten was al eerder besmet

Van alle mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, was een op de acht al een keer eerder besmet. In 13 procent van de gevallen gaat het om een herinfectie, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het percentage stijgt snel. Rond de jaarwisseling was bij 8 procent van alle positief geteste mensen sprake van een herinfectie en rond de kerstdagen 5 procent. Van de zomer tot half december was het juist stabiel op ongeveer 3 procent. Het is niet duidelijk of de stijging komt doordat mensen minder antistoffen over hebben na hun eerdere besmetting, of doordat omikron de antistoffen weet te omzeilen.