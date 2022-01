Heerma: CDA wil ruimte pakken voor eigen verhaal

Het CDA wil “ruimte pakken” om een eigen geluid te laten horen, ook als onderdeel van de coalitie, zegt fractievoorzitter Pieter Heerma. Hij kreeg dinsdag officieel de voorzittershamer van partijleider Wopke Hoekstra, die het kabinet in gaat. Om het CDA “uit het slop te trekken” na de moeizame tijd die de partij heeft doorgemaakt, moet de fractie meer van zich laten horen.

Dat gebeurt al, benadrukt Heerma, de vorige kabinetsperiode ook al fractievoorzitter van de christendemocraten. Hij wijst op de visiestukken die Kamerleden hebben opgesteld over klimaat en stikstof. “Daar gaan we mee door.” Heerma wil zijn eigen politieke ervaring inzetten om “als spelverdeler nieuw talent de ruimte te geven om naar voren te stappen en zichtbaar te zijn”. De jonge christendemocraten krijgen van hem de ruimte om te “gloreren”.

Heerma denkt niet dat hij het lastig zal vinden te opereren in de nieuwe politieke cultuur die door velen aan het Binnenhof wordt gewenst. Daarin zijn de fracties van coalitiepartijen onafhankelijker, en neemt de ministerraad zelf de belangrijkste bestuurlijke besluiten. “Ik vind het niet lastig om kritisch te zijn. Omdat ik als christendemocraat en CDA’er een mening heb”, zegt de fractievoorzitter. Hij ziet wel een “spanningsveld” waarbij het CDA enerzijds “kritisch moet controleren” of het coalitieakkoord naar behoren wordt uitgevoerd, en anderzijds “dualistisch moet zijn bij dingen die opkomen die je niet verwacht”.

“Er is ook nog heel veel dat nog niet in het regeerakkoord staat, of waar nog verder invulling aan moet worden gegeven”, voegt Heerma daaraan toe.

Heerma was secondant van partijleider Hoekstra bij de formatieonderhandelingen. Het is niet ongebruikelijk dat iemand na zo’n taak wordt beloond, bijvoorbeeld met een ministerspost. Maar dat is niets voor Heerma, zegt hij zelf. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat mijn rol hier in de Kamer is. Ik ben gekozen als Kamerlid en ik ben ook meer geschikt voor het Kamerwerk.”