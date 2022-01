Het weer met Piet Paulusma

Vanmorgen landinwaarts eerst nog lichte vorst, nevelig weer en kans op mist. Vandaag overdag veel bewolking en (later) vanmiddag vanuit het noordwesten wat regen. Het voelt vandaag waterkoud aan met temperaturen tussen 3 en 5 graden. De wind is zwak of matig uit zuidelijke richtingen.

Woensdag en donderdag bewolking en de zon erbij en 5 tot 8 graden. Donderdag overdag eerst tijdelijk mist. In de nachten mistkansen en gladheid. Vrijdag droog met zon en 6 of 7 graden. In de nacht temperaturen rond het vriespunt. Mist en gladheid. Zaterdag en zondag 5 of 6 graden en vrijwel droog weer.