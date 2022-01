Iedereen kan nu ook telefonisch afspraak boosterprik maken

Alle volwassenen kunnen vanaf nu ook telefonisch een afspraak voor een boosterprik tegen het coronavirus maken, laat de koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland weten. Eerder mochten alleen zestigplussers bellen voor het maken van een afspraak.

Alle andere mensen moesten online een afspraak maken, of wachten op een uitnodigingsbrief voor de boosterprik. Pas als die brief in huis was, kon er ook worden gebeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet vorige week echter weten dat de brieven nog tot 29 januari op de mat kunnen vallen. Het kabinet wil iedere volwassene die in aanmerking komt voor een boostervaccinatie en die ook wil voor het einde van de maand geprikt hebben.

Iedereen kon al online een afspraak inplannen, maar niet alle mensen willen of kunnen dat. Ook zijn er mensen die geen nieuws volgen en de oproepen van de overheid om een boosterprik te halen niet meekrijgen, erkende het RIVM eerder. Om hen te bereiken, is de uitnodigingsbrief dus alsnog van belang.

Overigens is het maken van een afspraak voor een oppepprik niet overal meer nodig. Bij steeds meer vaccinatielocaties kunnen mensen gewoon binnenlopen voor een prik. GGD’en stellen die optie beschikbaar, omdat het aantal afspraken achterblijft bij het aantal prikkers.

Het nummer dat mensen kunnen bellen voor het maken van een prikafspraak is 0800-7070. Dat nummer werd eerder zo vaak gebeld dat er dagelijks “honderdduizenden oproepen” waren die niet konden worden beantwoord, aldus de GGD. “Die situatie is nu heel anders. Het callcenter is flink uitgebreid, waardoor het geen probleem is als er veel mensen bellen.”

Alleen volwassenen die langer dan drie maanden geleden hun laatste coronaprik kregen of ondanks hun inenting een coronabesmetting doormaakten, kunnen een boosterprik halen.