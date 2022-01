Is de Amerikaanse coffee-to-go een blijvertje?

In de Verenigde Staten is het al jaren doodnormaal. Met een koffietje in je hand op weg naar school, lopend naar je werk of al shoppend in de supermarkt. Niet alleen auto’s hebben er cupholders, zelfs boodschappenkarretjes zijn ermee uitgerust. Inmiddels begint in Nederland dit gebruik het straatbeeld ook te domineren. Sinds de pandemie biedt inmiddels 80 procent van de horeca een coffee-to-go aan. En geef ze eens ongelijk. Zo blijven ze toch nog enigszins ‘open’ voor consumenten.

Voor horecaondernemers is en blijft de ‘afhaal’ voorlopig dus een weliswaar karige maar welkome manier om nog enigszins in een inkomen te voorzien. Zeker tot en met 14 januari mogen niet-essentiële winkels alleen open zijn om af te halen. Deze afhaalpunten moeten sober zijn ingericht, maar dat hoeft natuurlijk geen invloed te hebben op de kwaliteit van het kopje koffie! Een volautomatische horeca koffiemachine is voor ondernemers die met de coffee-to-go trend mee willen doen inmiddels een must.

Millennials en koffie

Nederlanders zijn met recht koffieleuten. 27 procent van alle drankjes die Nederlanders op een dag consumeren, is koffie. Dagelijks drinken we met z’n allen zo’n vier koppen, voornamelijk zwarte, koffie. Dat is bijna 300 liter per jaar! Maar de Hollandse koffieconsument verandert.

Vooral millennials en generation Z experimenteren erop los. In de VS bestaat inmiddels meer dan de helft van de koffieconsumptie uit ijskoude koffie, maar ook in Nederland wordt ijskoffie steeds populairder. Met of zonder zoetje, koud, warm, met of zonder haver-, soja- of amandelmelk. Was decafé vroeger voor mensen die niet konden slapen na een kopje echte koffie, tegenwoordig past het bij een gezonde lifestyle. Een espresso, een speciale blend of een topping die je lekker vindt; koffie moet passen bij jouw karakter of je gemoedstoestand op dat moment.

Millennials zijn met 44 procent de grootste groep koffiedrinkers in de Verenigde Staten. Dat is ook niet zo gek. Koffiebarretjes waar je tussen je lessen of in je werkpauze even langs wipt zijn er in overvloed en op iedere hoek van de straat. Je bent er even uit en het is een plek om anderen te ontmoeten, ook al kun je nu door de lockdown niet binnen zitten. Het is net zoiets als vroeger de koffieautomaat op kantoor. Een moment voor jezelf en een moment van gezelligheid.

Maatwerk

Klanten hechten steeds meer waarde aan een kwalitatief goed kopje koffie maar willen hun bakkie, ook naar Amerikaans gebruik, steeds meer aanpassen aan hun eigen smaak. De klant bepaalt precies hoe hij zijn koffie wil hebben. Het grootste voorbeeld is natuurlijk Starbucks, waar je koffie zo gepersonaliseerd is, dat je hem zelfs geserveerd krijgt met je eigen naam op de beker. Of je neemt je eigen beker mee en laat die vullen met je favoriete koffie. Wel zo duurzaam.

Het eisenpakket van de huidige klant vergt dus nogal wat van de Barista kwaliteiten van de gemiddelde horecaondernemer. Geen zorgen, want met de horeca apparatuur van HorecaRama.nl zet je de beste coffees-to-go van de stad.