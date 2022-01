Leidse mannen veroordeeld voor beschieten studentes met luchtbuks

Twee studenten van 21 en 22 jaar uit Leiden zijn door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur en een schadevergoeding van 1500 euro voor het beschieten van twee studentes met een luchtbuks op 8 mei 2021. Zeker een van de mannen was onder invloed van alcohol.

De twee vrouwen waren in de nacht van 8 mei gaan zwemmen in het Rapenburg. Toen ze uit het water waren geklommen ter hoogte van de Kaiserstraat en zich aan het omkleden waren, werden ze vanaf de overkant van het water op 20 meter afstand opeens beschoten door de twee mannen. Een vrouw werd in haar buik en haar bil geraakt en de ander raakte gewond aan haar nek. Volgens het Openbaar Ministerie vielen de verwondingen uiteindelijk mee, “maar dat was niet te danken aan de schutters”.

De schutters meldden zich zelf bij de politie, bekenden dat ze hadden geschoten en boden hun excuses aan. De officier van justitie sprak van een “bizar feit waarvoor geen enkel excuus is”.

Het OM had tweehonderd uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf geƫist vanwege poging tot zware mishandeling, maar de politierechter veroordeelde de mannen voor mishandeling en gaf ze een lagere straf.