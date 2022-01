Maas nog gestremd voor scheepvaart, hoogwaterpiek voorbij

De Maas in Limburg blijft dinsdag nog gestremd voor de binnenvaart. Dat komt omdat de stuwen bij Belfeld en Roermond door rommel in het water niet goed werken. Door het snelstromende hoge water is het veel te gevaarlijk om duikers naar de stuwen te sturen, aldus Rijkswaterstaat. Binnenschippers moeten omvaren via de Zuid-Willemsvaart of via Antwerpen.

De hoogwaterpiek in de Maas bij Sint Pieter onder Maastricht is sinds dinsdagochtend vroeg voorbij. De hoogwatergolf trekt in enkele dagen naar het noorden van de provincie. De uiterwaarden bij Roermond en laaggelegen weilanden langs de oevers van de rivier kunnen onderlopen. Dat gebeurt elk jaar een paar keer bij het afvoeren van tussen de 800 en 1500 kubieke meter water per seconde.

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand van de Maas de komende dagen flink gaat dalen, omdat de afvoer in Belgische en Franse rivieren zakt. Stuwbeheer bij het Belgische Lixhe zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat het hoogwater in de Nederlandse Maas stapsgewijs zakt. Ook de hoge waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel gaat de komende twee dagen dalen.