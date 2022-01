Meer dan 29.000 positieve coronatests afgelopen dag

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 29.107 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een dinsdag is dat het hoogste aantal ooit. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest met nog meer positieve tests: ruim 32.000 op zondag en bijna 35.000 afgelopen vrijdag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 201.536 meldingen van positieve tests. Voor het eerst komt dat totaal boven de 200.000 uit. Gemiddeld komt het neer op 28.791 positieve tests per dag. Dat is zo’n 77 procent meer dan het niveau een week geleden.

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 18 coronapatiƫnten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een dinsdag is dat het laagste aantal sinds 2 november.