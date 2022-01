Minister ontvangt 300.000 handtekeningen voor openen sportlocaties

Met een petitie, aangeboden aan de kersverse minister voor Sport Conny Helder, hebben diverse aan sport gerelateerde organisaties zoals NOC*NSF nogmaals duidelijk gemaakt dat wat hun betreft er zo snel mogelijk weer volop gesport kan worden. De petitie ‘Sport van het slot’ is door ruim 300.000 mensen van een handtekening voorzien. “We willen dat het kabinet erkent dat de sportsector zorgt voor een energieke en weerbare samenleving. En zo de druk op de zorg juist verlicht”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. De sportkoepel is samen met NL Actief, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de sportbonden initiatiefnemer van de actie.

Betrokkenen willen dat sport erkend wordt als een essentiĆ«le dienstverlening en dat de sportlocaties, zowel binnen als buiten, weer open gaan. “Mensen zijn door de coronamaatregelen minder gaan bewegen en we verkeren in een vitaliteits- en beweegcrisis. Sport is daarbij een deel van de oplossing”, aldus Van den Tweel, die in Den Haag werd vergezeld door voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. “We roepen het kabinet ook op om met ons in gesprek te blijven om samen te kijken hoe de sport haar essentiĆ«le rol voor een gezonde samenleving het beste kan vervullen, zodat deze optimaal bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus.”