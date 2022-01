Nieuwsfoto van het jaar voor Bart Maat met ‘functie elders’-foto

Freelancefotograaf Bart Maat heeft de ANP Nieuwsfoto van het jaar 2021 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor de foto van de leesbare aantekeningen van oud-verkenner Kajsa Ollongren. De winnaar werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Beeld en Geluid Den Haag, die via een livestream te volgen was.

Op de foto staat Ollongren, die na een positieve coronatest snel het Binnenhof moest verlaten. Op een stapel documenten die ze in haar handen heeft, is de tekst “Omtzigt functie elders” te lezen, die sloeg op toen nog CDA-politicus Pieter Omtzigt. De foto zorgde voor een flinke vertraging in het formatieproces en voor een deuk in het vertrouwen dat veel burgers en Kamerleden in het kabinet hadden. De foto werd door EenVandaag ook verkozen tot het politieke moment van 2021.

“Wat ik vooral realiseerde dit jaar is dat fotojournalistiek wel echt een verschil kan maken”, zegt Maat na het in ontvangst nemen van zijn prijs. “Dat het een impact heeft wat we doen, dat vind ik mooi om te zien.”

De jury van de ANP Nieuwsfoto bestond dit jaar uit Leo Blom (freelance beeldadviseur), Dick Möller (De Telegraaf) en fotojournalist Angeliek de Jonge. De foto van Bart Maat werd uit zo’n 150 geselecteerde nieuwsfoto’s van het ANP en Hollands Hoogte gekozen. Blom noemt de foto “een treffend voorbeeld van het juiste moment en veroorzaakte een politieke crisis die de formatie maanden vertraagde”. Andere genomineerden waren fotografen Ramon van Flymen, Koen van Weel, Robin van Lonkhuijsen en Remko de Waal.

Ook de ANP Nieuwsfoto van het jaar Publieksprijs ging naar Bart Maat voor zijn Ollongren-foto. Mensen konden tot aan de uitreiking stemmen. Met de meeste stemmen was de foto van Maat ook de favoriet van het publiek.

De winnaars van de ANP Nieuwsfoto van het jaar en de Publieksprijs ontvingen een geldprijs.