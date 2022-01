Oppositiepartijen zeer kritisch na doorrekening coalitieakkoord

Oppositiepartijen hebben uiterst kritisch gereageerd op de resultaten van de doorrekening van het coalitieakkoord. Het Centraal Planbureau concludeerde vandaag dat de koopkrachtstijging voor burgers behoorlijk tegenvalt, en dat de lasten voor toekomstige generaties flink toenemen, omdat Rutte IV de rekening laat oplopen.

Chris Stoffer, Kamerlid van de SGP, zegt: “Dit is het gevolg als je de geldkraan openzet: kabinetsplannen laten de financiële lasten voor toekomstige generaties fors toenemen”, concludeert hij uit de CPB-berekeningen. “Bezint eer ge begint”, adviseert hij het gloednieuwe kabinet.

“De koopkrachtbelofte van Rutte IV is compleet uitgehold”, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. “Uit de doorrekening van het CPB blijkt: de komende jaren is de koopkrachtgroei 0,0 procent gemiddeld per jaar; werkenden +0,1 procent, maar gepensioneerden raken 0,4 procent kwijt!”

Volgens Henk Nijboer (PvdA) laat de doorrekening “het ware gezicht van Rutte IV zien”. “Er worden miljarden uitgegeven, maar ouderen en huurders gaan erop achteruit, de AOW wordt ontkoppeld en er wordt bezuinigd op de handen aan het bed in de verpleeghuizen.” De staatsschuld loopt flink op, ziet Nijboer, “maar plannen zijn niet uitgewerkt en fundamentele oplossingen tegen de woningnood, tweedeling in de samenleving en onzeker werk ontbreken”.

Ook SP’er Mahir Alkaya is bepaald niet enthousiast. “Terwijl de economie groeit zet het kabinet Rutte IV iedereen op de nullijn de komende jaren, ALS we geluk hebben en de inflatie zakt naar gemiddeld zo’n 3 procent”, twittert de socialist. “Maar de inflatie is nu bijna het dubbele daarvan!”