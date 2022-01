Rob Trip presenteert Nationale Holocaust Herdenking bij NOS

Rob Trip presenteert op zondag 30 januari televisie-uitzendingen over de Nationale Holocaust Herdenking. De plechtigheid in Amsterdam is live te volgen, nu deze voor de tweede keer op rij niet voor publiek toegankelijk is. De programma’s over de Jodenvervolging zijn te zien op NPO 2.

De herdenkingsplechtigheid heeft vanaf 11.00 uur plaats bij het monument Nooit meer Auschwitz in het Amsterdamse Wertheimpark. Daar worden toespraken gehouden en kransen gelegd. Onder de sprekers zijn de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Zoni Weisz, die als Sinti-kind de oorlog overleefde. In de uitzending is bij de NOS Emile Schrijver te gast. Schrijver is directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam.

Aansluitend op de uitzending van de plechtigheid volgt het eerste deel van een tweeluik over Myrna Tugendhaft-Reens, een overlevende van het nazi-concentratiekamp Bergen-Belsen.

Aan het begin van de avond presenteert Trip een uitzending waarin wordt teruggeblikt op de herdenkingsbijeenkomst eerder die dag. Trip spreekt dan met schrijver en columnist Natascha van Weezel. Ook is het tweede deel te zien van het tweeluik over Tugendhaft-Reens.