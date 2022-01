Veiligheidsberaad vergadert donderdag over coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergadert donderdagavond digitaal over eventuele nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vrijdag bekend gaat maken. Voor de burgemeesters staat het nog niet vast dat de strenge lockdown wordt verlengd, ze willen daarvoor overtuigende argumenten van het Outbreak Management Team OMT horen. Het OMT komt woensdag met een nieuw advies, waar de ministers donderdag over vergaderen.

Waarschijnlijk praten twee nieuwe ministers mee met het beraad. Het gaat om coronaminister Ernst Kuipers en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt het lastig dat het beraad een dag voor de aankondiging van mogelijke nieuwe maatregelen pas hoort wat er in het vat zit wat het kabinet betreft. “Dan is er maar weinig tijd om eventueel nog iets aan te passen”, meent hij. De veiligheidsregio’s moeten coronabeleid uitvoeren en handhaven. Het is al eerder voorgekomen dat het kabinetsbeleid werd aangepast, omdat de burgemeesters aangaven dat bepaalde maatregelen in de praktijk onmogelijk handhaafbaar zouden zijn.

Winkeliers en horecaondernemers in verschillende gemeenten hebben aangekondigd dat ze zaterdag hun deuren gaan openen, ook als dat na vrijdag nog niet mag. De ondernemers zeggen niet langer te kunnen verdragen dat klanten in Duitsland en België wel kunnen winkelen en de horeca kunnen bezoeken. Sommige winkeliers laten klanten al stiekem via de achterdeur binnen, meldt De Gelderlander.