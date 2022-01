Voor het eerst meer dan 200.000 positieve tests in een week

Nog nooit zijn er zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de afgelopen zeven dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 201.536 positieve tests. Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt dat aantal boven de 200.000 uit.

Het cijfer betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen kreeg dat het virus is vastgesteld.

In de 99e week van de coronacrisis komt het RIVM voor de 80e keer met een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut 113.554 positieve tests in de zeven dagen ervoor. In een week tijd is het aantal nieuwe gevallen nu dus met 77,5 procent toegenomen en in twee weken tijd zelfs met bijna 139 procent.

Omdat het aantal positieve tests toeneemt, stijgt ook het reproductiegetal. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het staat nu op 1,26, het hoogste niveau sinds begin november, maar dat is het gemiddelde voor alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal voor de omikronvariant bedraagt 1,63. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 163 anderen besmetten, die op hun beurt de variant overdragen aan 266 mensen. Zij steken vervolgens 433 anderen aan. Zo loopt het aantal gevallen snel op.

In de ziekenhuizen is de nieuwe golf nog niet te zien. Zij hebben in de afgelopen week 954 coronapatiƫnten opgenomen omdat hun klachten ernstig waren. Voor het eerst sinds begin november komt dat aantal onder de duizend uit. Van de 954 belandden 144 patiƫnten op een intensive care en ook dat is het laagste aantal sinds november.

Het RIVM registreerde 116 sterfgevallen door corona, tegen 189 vorige week en 445 ongeveer een maand geleden.

De GGD’en hebben het bijzonder druk met testen. Bijna 590.000 mensen gingen vorige week naar een teststraat toe omdat ze wilden weten of ze besmet waren, tegen ongeveer 350.000 in de beide weken ervoor. Meer dan een derde van al die mensen bleek daadwerkelijk het virus onder de leden te hebben. Ruim 34 procent was positief, het hoogste percentage ooit.