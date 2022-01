Aantal beveiligingscamera’s fors gegroeid

Steeds meer ondernemers en particulieren gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun bedrijf. Ook steeds meer particulieren beveiligen hun huis met bijvoorbeeld een deurbel-camera. Volgens de politiedatabase Camera in beeld is in anderhalf jaar tijd het aantal geregistreerde beveiligingscamera’s toegenomen met 50.458 (+22 procent).

In mei 2021 stonden bij Camera in beeld 278.988 beveiligingscamera’s geregistreerd, terwijl dit begin november 2019 nog 228.530 camera’s betrof. Met name particulieren meldden veel nieuwe beveiligingscamera’s aan bij de politie. In de randstad is er duidelijk meer cameratoezicht per km² dan in het noorden van het land. Amsterdam heeft de hoogste cameradichtheid met 179 beveiligingscamera’s per km², maar ook in Rotterdam en Utrecht is er sprake van een hoge cameradichtheid. Door sommige gemeenten wordt er zelfs een subsidie beschikbaar gesteld aan inwoners voor de aanschaf van zo’n ‘slimme deurbel’ met een ingebouwde beveiligingscamera.

Politie en veiligheid

Het politiesysteem Camera in Beeld is al een paar jaar draaiende en is een groot succes. Bedrijven, particulieren en overheid kunnen hier hun beveiligingscamera’s aanmelden. Zo kan de politie makkelijk nagaan waar zij eventueel beeldmateriaal kunnen opvragen in geval van een misdrijf. Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen en dus kunnen helpen bij het opsporingsonderzoek.

Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden, maar kan wel sneller verdachten van misdaden herkennen, opsporen en aanhouden. De beelden mogen namelijk als bewijs gelden. En dat is niet het enige voordeel van beveiligingscamera’s in het publieke en private domein. Uit een pilot van de gemeente Almere en het ministerie van Justitie uit 2018 bleek dat het veiligheidsgevoel van burgers aanmerkelijk toenam wanneer ze digitale deurbellen met camera gebruikten.

Camerabezit en privacy

Natuurlijk zijn er wel vragen te stellen over privacy van burgers met het snelgroeiende aantal beveiligingscamera’s. Er zijn echter wel een aantal regels verbonden aan camera gebruik die in de privacywet AVG zijn opgenomen. Zo moeten particulieren en bedrijven met een sticker of bordje bij de toegangsdeur kenbaar maken dat er camera’s hangen. Opgeslagen beelden mogen maximaal 28 dagen worden bewaard en niet door derden bekeken worden. Het is natuurlijk toegestaan opnamen te maken om persoonlijke eigendommen te beschermen, maar daarbij mag je de privacy van mensen, dieren, goederen echter niet schenden.

Hoe beveilig jij je huis of bedrijf?

