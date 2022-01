Anjumer krijgt 12 maanden cel voor verwonden agent met bierfles

De rechtbank in Leeuwarden heeft een 27-jarige man uit Anjum veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het gooien van een bierfles naar een agent. De politieman liep breuken op aan zijn linkeroogkas en neus. Mogelijk zal hij in de toekomst niet meer goed kunnen zien.

Het incident gebeurde tijdens ongeregeldheden in de nacht van 30 op 31 december vorig jaar in het Friese dorp Anjum. Volgens de rechter heeft de man zich schuldig gemaakt aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. “Daarbij is het strafverzwarend dat een agent met zijn werk bezig was, terwijl hij liever bij zijn gezin thuis was geweest”, aldus de rechter.

De rechter legde de Anjumer ook een meldplicht bij de reclassering, een alcoholverbod en een agressiebeheertraining op. Tevens moet hij een schadevergoeding van 6.000 euro betalen. De agent had om 25.000 euro gevraagd, maar het is nog niet zeker hoe zijn letsel zich verder zal ontwikkelen.

In de nacht van 30 op 31 december zorgde een groep van circa 150 mensen voor onrust in het Friese dorp Anjum. Daarbij werd brand gesticht op een verkeerskruising. De Mobiele Eenheid (ME) moest charges uitvoeren zodat de brandweer het vuur veilig kon doven. Rond 00.30 uur werd een noodverordening afgekondigd. Twee uur later sommeerde de politie inwoners van Anjum die buiten stonden en vuurwerk gooiden, om naar binnen te gaan zodat de ME vrij baan zou hebben. De noodverordening werd ook vanuit rondrijdende politiebusjes omgeroepen.

De 27-jarige man gaf daaraan geen gehoor. Hij bleef staan in een voortuin, ook toen de politie hem aansprak. Nadat hij een tik met een wapenstok had gekregen, smeet hij op twee meter afstand een bierfles naar een agent. De man verklaarde bij de rechter dat hij de inhoud van het flesje over de agenten wilde gieten. Hij was daarom met de bierfles aan het rondzwaaien. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van de Anjumer vroeg om vrijspraak.