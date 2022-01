Beenhakker en Van den Herik lijstduwers 50PLUS Rotterdam

Oud-voetbaltrainer Leo Beenhakker (79) en voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik (78) zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in Rotterdam lijstduwer voor 50PLUS. Lijsttrekker Ellen Verkoelen is blij met de steun van het duo en hoopt met de hulp van de voetbalkopstukken dat haar partij “drie tot vier zetels gaat halen” bij de stembusgang.

De partij, nu nog met een zetel in de raad, is fel tegen de bouw van een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord als onderdeel van het grote stadsvernieuwingsproject Feyenoord City. Rond dat nieuwe stadion moet een nieuw stadsdeel verrijzen met een kleine 4000 woningen. 50PLUS wil dat De Kuip, het huidige onderkomen van de club, verbouwd wordt.

“Ellen Verkoelen verdient grote waardering voor haar inzet als soliste. Ik ben nog onverminderd vaak op reis, maar ik volg haar energie op de voet. Haar visie op Feyenoord City spreekt me aan’’, laat Van den Herik weten via een bericht van de partij.

Ook hij ziet meer heil in de verbouw van het Stadion Feyenoord, zoals De Kuip officieel heet. Volgens hem wegen de financiële risico’s van nieuwbouw niet op tegen de voordelen die Feyenoord uit een nieuw onderkomen kan halen.

Van den Herik was van 1984 tot eind 2006 verbonden aan de club, eerst als geldschieter en bestuurder, en vanaf 1992 als voorzitter. Ook Leo Beenhakker heeft een achtergrond bij Feyenoord. Hij trainde er de jeugd in de jaren zeventig en won als coach van het eerste elftal met de club de landstitel in 1999.