Besmettingen stijgen op Sint Maarten, nachtleven eerder dicht

Uitgaansgelegenheden op Sint Maarten moeten vanaf woensdag om 23.00 uur de deuren sluiten, heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Vorige week werden de sluittijden al naar 01.00 uur vervroegd. De maatregel wordt genomen omdat het aantal besmettingen blijft toenemen, net als de ziekenhuisopnames.

Dinsdag 28 december waren 236 besmettingen geregistreerd op Sint Maarten, een week later 826 en nu is dat gestegen tot 1544. Een week geleden lagen twee mensen met corona in het ziekenhuis, nu zijn dat er negen.

De omikronvariant zorgt ook op de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk voor veel geïnfecteerden, al is er wel een dalende trend zichtbaar. Curaçao registreerde dinsdag 691 besmettingen, tegenover 1243 op 6 januari. Curaçao heeft een recordaantal van 9220 actieve besmettingen. Op Aruba werd op 6 januari het recordaantal van 1044 nieuwe gevallen geregistreerd. Op 10 januari waren het 499 gevallen. Er zijn 9995 actieve besmettingen, eveneens een record.

Bonaire kent al ruim een week een gemiddelde van rond de honderd nieuwe besmettingen per dag, met een uitschieter van 173 op 7 januari. Het totale aantal actieve besmettingen stond dinsdag op 787. Saba en Sint Eustatius hebben ook te maken met procentueel hoge cijfers. Zo waren er op Saba (ongeveer 2000 inwoners) dinsdag 91 actieve besmettingen geregistreerd. Sint Eustatius (ruim 3000 inwoners) kende op dezelfde dag 124 actieve besmettingen. Van de omikronvariant kenden beide eilanden heel weinig besmettingen.