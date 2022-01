Effectiviteit meest genoemde reden voor twijfel over booster

De effectiviteit van het boostervaccin is de meest genoemde reden waarom gevaccineerde mensen twijfelen over de extra prik. Dat komt naar voren uit een peiling van onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef van 1718 mensen, die al ten minste één coronavaccinatie hebben gehad. Van alle ondervraagden geeft 20 procent aan te twijfelen. Daarnaast wil 10 procent geen booster.

Een kwart van de twijfelaars zegt zich gedwongen te voelen een booster te nemen, dat is de op één na vaakst genoemde reden. Andere vaak genoemde zorgen zijn de veiligheid van de booster (25 procent) en mogelijke bijwerkingen (20 procent).

Mannen twijfelen vaker over de effectiviteit van de boosterprik, vrouwen noemen vaker de veiligheid en mogelijke bijwerkingen als reden voor hun zorgen.

Mensen werden ook gevraagd naar hun redenen om juist wel de booster te nemen. Het meest genoemd werd de eigen gezondheid, 66 procent van de ondervraagden gaf dat als reden, gevolgd door de gezondheid van vrienden en familie (60 procent). Ongeveer de helft van de ondervraagden zei de booster te nemen om de verspreiding van het virus te tegen te gaan.