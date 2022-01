GGD krijgt hulp bij testen van Testen voor Toegang

De GGD’en gaan waar nodig hulp krijgen bij het testen op corona van Stichting Open Nederland (SON), zo laat een woordvoerder van die organisatie weten. Eerder was al aangekondigd dat de organisator van het Testen voor Toegang in gesprek was met de GGD over eventuele hulp.

“We zullen de GGD gaan ondersteunen om extra testcapaciteit te bieden wanneer dit nodig is”, aldus de woordvoerder. “We kijken nu hoe dit precies ingericht wordt dus ik heb nu nog niet meer details.”

Het aantal positieve coronatesten neemt afgelopen weken rap toe. De GGD meldde eerder deze week nog dat de testcapaciteit elke dag verder wordt uitgebreid, gezien de toegenomen vraag door de besmettelijker omikronvariant van het virus.

SON organiseerde tot dusver het Testen voor Toegang, waarmee mensen zich kunnen laten testen voor een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen ze dan plekken bezoeken waar zo’n coronatoegangsbewijs verplicht is. De antigeentesten worden afgenomen door commerciële testaanbieders. Bij de GGD’en krijgen mensen met bijvoorbeeld coronaklachten een PCR-test. Het is nog onduidelijk of de commerciële aanbieders ook PCR-tests gaan aanbieden.

De aanbieders die zijn aangesloten bij het Testen voor Toegang kunnen bij elkaar maximaal ongeveer 600.000 tests per dag afnemen, zo laat de woordvoerder weten. Ondanks de lockdown die in Nederland geldt, zijn er vorige week toch nog 129.000 testafspraken gemaakt bij de commerciële aanbieders. Waar die mensen de testuitslag voor willen gebruiken is niet helemaal duidelijk, omdat de meeste mensen de reden ‘overig’ opgeven bij het maken van de afspraak. “In sommige gevallen, zoals binnensporten voor topsporters kan overigens ook nog om een coronatoegangsbewijs worden gevraagd”, aldus de woordvoerder van SON.