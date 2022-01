Het weer met Piet Paulusma

Verkeerswaarschuwing: Er komt vanmorgen eerst mist, dichte mist tot zeer dichte mist voor. Met name in het noorden en westen de dichte tot zeer dichte mist. De mist kan zich uitbreiden. In mistgebieden een daling van de temperatuur richting 0 graden tot wat lichte vorst. De kans op gladheid en verraderlijke gladheid wordt dan ook groter en breidt zich ook uit. Tijd inruimen voor autoruiten krabben.

Vanmorgen eerst kans op nevelig weer tot zeer dichte mist en kans op gladheid. Dit gaat samen met temperaturen van rond 0 graden of wat lichte vorst.

Overdag zal de mist geleidelijk verdwijnen en volgt een weertype met zon en bewolking. Vanmiddag 4 graden in het zuiden van Limburg tot 8 graden in het noordwesten van ons land. Een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

Vanavond en vannacht is er opnieuw kans op mist en dichte mist en landinwaarts kans op gladheid. Vannacht temperaturen tussen 0 en 5 graden.

Donderdag tot en met zondag

Donderdag eerst mist en gladheid. Overdag bewolking en de zon erbij en 6 tot 8 graden. In de nacht mistkansen met kans op gladheid. Vrijdag bewolking en zon met 6 tot 8 graden. In de nacht uitgebreid mist en kans op gladheid. Zaterdag de zon erbij en 6 graden. Zondag veel bewolking en landinwaarts wat regen.