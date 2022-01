In bijna alle provincies boosterprikken zonder afspraak

In bijna alle provincies kunnen mensen nu of binnenkort zonder afspraak terecht voor een boosterprik. Alleen in de provincie Utrecht heeft de GGD tot dusver nog niet aangekondigd oppepprikken tegen het coronavirus te gaan geven zonder dat mensen daarvoor een afspraak hoeven te maken.

Vaccinatielocaties kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan. In totaal zijn er 25 GGD’en, verdeeld over de twaalf provincies. Inmiddels hebben in nagenoeg alle provincies één of meerdere GGD’en aangekondigd oppepprikken aan te gaan bieden zonder afspraak, of ze zijn er al mee begonnen.

In Amsterdam kunnen alleen zestigplussers zonder afspraak terecht voor een oppepprik, in de XXL-priklocatie in de RAI. De XXL-priklocatie in Den Haag wordt volgende week juist gesloten, vanwege het teruglopende aantal afspraken voor de boosterprik. Op andere priklocaties in de regio kunnen mensen vanaf volgende week gewoon binnenlopen voor een boosterprik. De GGD in Rotterdam heeft nog niet aangekondigd oppepprikken zonder afspraak op priklocaties aan te gaan bieden.

Zo’n 45 procent van de volwassenen heeft een boosterprik gehad, zo meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Alleen mensen voor wie het langer dan drie maanden geleden is dat ze hun laatste coronaprik kregen of ondanks hun inenting de afgelopen drie maanden een besmetting doormaakten, komen in aanmerking voor een oppepprik.

De prik is bedoeld om de afweer tegen het coronavirus op te peppen. De overheid wil dat iedere volwassene die in aanmerking komt voor de vaccinatie deze voor het einde van de maand heeft kunnen halen.