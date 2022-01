Niet handhaven bij openen winkels is volgens branche fantastisch

Winkelbranchevereniging INretail noemt het “fantastisch” dat de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek zaterdag niet gaat handhaven als winkels daar opengaan. Het geeft aan dat Nederland klaar is met de lockdown, aldus een woordvoerder. Volgens hem is er steeds meer begrip en draagvlak dat de samenleving weer wat meer open moet.

“Dit onderstreept wat in het hele land gaande is. Dit moeten veel meer burgemeesters doen. Niet om burgerlijk ongehoorzaam te zijn, maar om te laten zien dat we weer naar de oude situatie toe moeten.” De vereniging roept al langer dat winkels veilig open kunnen en hoopt dat dat vanaf zaterdag van het kabinet weer mag.

Maar mocht de lockdown vrijdag bij het beslismoment verlengd worden en niet-essentiële winkels gesloten blijven, roept INretail ondernemers niet op alsnog hun zaak te openen. “Maar we begrijpen het wel.” De afgelopen weken zag de vereniging dat in verschillende plaatsen al gebeuren. “En ons beeld is ook dat lang niet alle gemeenten en boa’s goed handhaven.”

Dat juist nu een burgemeester zegt niet in te gaan grijpen als winkeliers regels overtreden, is volgens de woordvoerder een belangrijk teken. “Burgemeesters staan midden in de lokale samenleving. Zij weten wat mensen daar echt willen.”