Politie doet in zaak-Esmee onderzoek in water van de Nieuwe Rijn

Het rechercheteam van de politie dat onderzoek doet naar de dood van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk zoekt woensdag in het water van de Nieuwe Rijn naar bewijsmateriaal. Er wordt onderzoek gedaan ter hoogte van het Evertsenpad in Leiden, meldt de politie.

Er wordt gezocht met duikers, een politieboot en met specialistische apparatuur.

Esmee werd donderdagavond 30 december als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd ze door een groepje sporters gevonden in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Een 32-jarige man is aangehouden. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van het slachtoffer en hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht.

Na een uitzending van het tv-programma Opsporing vorige week kwamen bij de politie ruim 130 tips binnen over Esmee. Ook werd na de uitzending de fiets van Esmee gevonden in de Van Riebeeckhof. Het onderzoeksteam wil graag weten wie deze fiets daar heeft neergezet en of er mensen zijn die iemand op die fiets hebben zien rijden.