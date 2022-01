Politie heeft in testfase 300 keer stroomstootwapen ingezet

De politie heeft het stroomstootwapen tijdens de testfase zo’n driehonderd keer ingezet. Dat had volgens de politie geen noemenswaardig letsel tot gevolg. Het stroomstootwapen behoort voortaan tot de wapenuitrusting van agenten. De eerste politiemedewerkers hebben de driedaagse opleiding afgerond.

De politie maakte woensdag bekend dat bij nagenoeg alle personen bij wie een schok is toegediend het letsel beperkt bleef tot een of twee penetratiewondjes. “Een enkele keer heeft iemand lichte verwondingen opgelopen omdat die was gevallen toen hij werd getaserd.” Als iemand getroffen is door het stroomstootwapen, wordt altijd medisch personeel gewaarschuwd.

De politie noemt het stroomstootwapen een waardevolle aanvulling. “Er gaat een sterk de-escalerende werking uit van het stroomstootwapen. Dreigen met het wapen is in veel gevallen voldoende voor een succesvolle aanhouding of het afwenden van direct gevaar”, zegt voorzitter Janis Tamsma van de stuurgroep invoering stroomstootwapen.

Zo’n 17.000 politiemedewerkers gaan gebruikmaken van het nieuwe wapen op momenten dat pepperspray of een wapenstok niet effectief is en het trekken van een vuurwapen niet wenselijk is. De inzet van stroomstootwapens wordt de komende drie jaar gevolgd door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en de GGD Amsterdam.