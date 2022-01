Politie lanceert applicatie om te chatten met meldkamer

Mensen die niet goed kunnen horen of spreken kunnen sinds woensdag de meldkamer van de hulpdiensten via een applicatie bereiken. De politie heeft de app 112NL gelanceerd. Ook mensen die geen Nederlands of Engels spreken, kunnen de app gebruiken. Aan 112NL, die te downloaden is in verschillende appstores, werd jaren gewerkt.

Mensen kunnen in de app hun persoonlijke kenmerken aangeven, die bij het maken van een melding worden meegestuurd naar de meldkamer. Zo kan de centralist de melder beter en sneller helpen, aldus de politie. Als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met spreken, start de centralist een chatgesprek. Ook kan iemand aangeven welke taal die persoon spreekt. 112NL kent een vertaalfunctie met ruim honderd talen, die ook tijdens het chatten kan worden gebruikt. De app deelt automatisch de locatie van de melder met de meldkamer.

Volgens de politie wordt de app in de toekomst uitgebreid met de optie om foto- en videomateriaal mee te sturen.