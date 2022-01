Nederland mag een vreemdeling die in een ander EU-land al asiel heeft gekregen, vastzetten als diegene weigert naar dat land terug te keren. Daartoe heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag besloten. Die volgt daarmee een arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Het hof was onder andere om advies gevraagd in een zaak die draait om een vrouw die illegaal in Nederland verbleef, maar een geldige vluchtelingenstatus had in Duitsland. Ook in Nederland had zij asiel aangevraagd, maar die is niet behandeld. Omdat de vrouw weigerde te vertrekken naar Duitsland is ze in 2018 door toenmalig staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid in detentie gezet om er zeker van te zijn dat zij daadwerkelijk zou vertrekken.

Volgens de vrouw was dat in strijd met de Europese Terugkeerrichtlijn. Maar die gaat, zo vindt het hof in Luxemburg, over terugkeer van vreemdelingen naar landen buiten de EU. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak zei in 2019 al dat “het zeer onwenselijk” is als de Terugkeerrichtlijn “elke vorm van gedwongen vertrek van een vreemdeling naar een andere lidstaat van de EU” belemmert. Toch is het Hof van Justitie om advies gevraagd. Dat kwam vorig jaar met een antwoord.