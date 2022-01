Reggae-artiest Jah Cure stak op Dam ‘uit zelfverdediging’

De Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure stak vorig jaar uit zelfverdediging een man neer op de Dam in Amsterdam omdat die hem zou hebben gedreigd “te fileren”. Dit vertelden de artiest en zijn advocaat woensdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. “Ik probeerde mezelf alleen maar te verdedigen. Anders was een mes beland in mijn eigen buik”, zei Jah Cure.

De Jamaicaan wordt verdacht van een poging tot moord door op 1 oktober vorig jaar een 45-jarige man in zijn buik te steken. Het slachtoffer zou zijn concertpromotor zijn geweest van wie de artiest nog geld tegoed had voor een optreden. Daarom hadden ze afgesproken op de Dam. “Ik kwam niet naar Nederland om te vechten, maar om shows op de planken te krijgen en plannen te maken”, zei de artiest tegen de rechters.

Volgens zijn advocaat Tim Sheffer had de artiest, wiens echte naam Siccature A. luidt, een optreden gegeven zonder gebruikelijke vooruitbetaling. Met alle omstanders is de Dam volgens Scheffer een totaal onlogische plek om iemand met voorbedachten rade om het leven te brengen.

Het steekincident is niet vastgelegd op camera’s. Scheffer: “Het is denk ik het eerste en laatste geweldsincident dat zich op de Dam heeft afgespeeld en niet door camera’s is opgenomen. We moeten het doen met getuigenverklaringen” Volgens de raadsman stond Jah Cure met zijn rug tegen het monument en zag hij dat zijn concertpromotor met zijn rechterhand naar de binnenzak van zijn jas greep. “Mijn cliënt heeft meerdere malen aangegeven dat de man afstand moest houden.”

“Hij was bang en stak uit zelfverdediging. Er was onmiddellijk dreigend gevaar. Hij kon geen kant op. Wegrennen was ook geen optie, want dan had hij een mes in zijn rug gehad”, aldus de raadsman. “Het klopt dat mijn cliënt een mes op zak had. Daar heeft hij ook over verklaard. Dat was hem in Amsterdam overhandigd nadat men zag dat hij in Amsterdam open en bloot een Rolexhorloge en sieraden droeg. Het was nooit zijn intentie het mes daadwerkelijk te gebruiken.”

De rechtbank besloot het voorarrest van A. te verlengen tot de inhoudelijke behandeling van de zaak op 8 maart. Op basis van onder meer geluidsfragmenten die de artiest vooraf verstuurd zou hebben, gelooft de rechtbank niet dat er sprake is van zelfverdediging.