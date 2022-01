Staatssecretaris Vijlbrief komende week twee dagen naar Groningen

Volgende week is de vuurdoop van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) in Groningen. Hij gaat maandag en dinsdag naar het noorden, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken berichtgeving van RTV Noord.

De Groningers kregen kort geleden te horen dat er dit jaar toch meer gas zal worden gewonnen. Dat zette kwaad bloed. En deze week stonden Groningers massaal in de rij voor een subsidie voor het verduurzamen en versterken van hun huizen. De subsidiepot was in een dag leeg.

Gemeenten in Groningen willen dat het kabinet de subsidie met 200 miljoen euro aanvult zodat alle gedupeerden er gebruik van kunnen maken. Ook in de Tweede Kamer werd verontwaardigd gereageerd. Vijlbrief beloofde te kijken wat hij kan doen. Ook wil hij opnieuw kijken naar de aangekondigde extra gaswinning.

Vijlbrief gaat praten met bewoners, bestuurders en belangengroepen in het bevingsgebied. Hij gaat onder meer langs bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Co√∂rdinator Groningen. Vijlbrief wil “vooral in rust het gesprek met bewoners en bestuurders aan kunnen gaan en zich een goed beeld kunnen vormen van de bevingsproblematiek”, aldus de woordvoerder van de bewindsman.