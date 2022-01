Treinverkeer in Noord-Nederland stilgelegd vanwege storing

Door een storing in de systemen van de verkeersleidingspost in Groningen ligt het treinverkeer in het noorden van het land stil. Spoorbeheerder ProRail heeft besloten tot de stillegging uit veiligheidsoverwegingen. Het gaat om het gebied vanaf de lijn Hoogeveen en Assen en alles daarboven, zegt een woordvoerder van ProRail.

De verkeersleidingspost in Groningen zorgt voor het veilig houden van het treinverkeer in het gebied waar de post staat, geeft de woordvoerder aan. “Als die uitvalt, kunnen treinen niet verder rijden en worden ze stilgelegd.” De zegsman zegt dat er wordt gewerkt aan het herstel van de systemen, zodat zo snel mogelijk het treinverkeer kan worden hervat. Hoelang dit gaat duren is nog onbekend.

Waardoor de storing in de systemen komt, is ook nog onduidelijk. Dat moet volgens de woordvoerder uit onderzoek blijken.

Op het moment dat de problemen zich voordeden, waren er treinen onderweg die stil zijn komen te staan. “Er wordt met man en macht ervoor gezorgd dat de treinen terug kunnen rijden naar de stations of door kunnen rijden.”